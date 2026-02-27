元イングランド代表MFジェシー・リンガードの新天地はブラジルになる可能性が高いようだ。下部組織から育ったマンチェスター・ユナイテッドでプロキャリアをスタートさせ、同クラブでは公式戦232試合に出場し35ゴール21アシストを記録したリンガード。その後2021年冬にウェストハムへレンタル移籍を果たすと、2022年夏にノッティンガム・フォレストへ完全移籍する運びとなった。翌年フォレストを退団した同選手は2024年冬に活躍の