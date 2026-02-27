NTTドコモは、SOXAI（ソクサイ）の健康管理用スマートリング「SOXAI RING 2」の販売を開始した。価格は3万9980円。ドコモオンラインショップや楽天市場などで購入できる。3月下旬以降は全国のドコモショップと、昭和西川の一部店舗にも展開する。 SOXAI RING 2は、身体状態を可視化できる「バイタルセンシング機能」を搭載した健康管理用スマートリング。同等の機能を備える連続駆動時間4日以上のスマー