巨人・山崎伊織投手（２７）が今キャンプ最後の実戦となる２８日の練習試合・韓国サムスン戦（那覇）で登板することが決まった。前日の２７日はセルラースタジアム那覇で田中将とキャッチボールをするなど調整。先発は戸郷が務める予定で「しっかり準備していきたい」とリリーフの出番に意気込みを示した。今季初実戦となった２１日のヤクルト戦（那覇）では先発して２回２Ｋ０封と好投。「まだまだ実戦は続くので。まだまだ、