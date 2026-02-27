昨年１１月に火災のため急死した歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう、本名・片岡二郎＝じろう）さん（享年６４）のお別れの会が２７日、帝国ホテル東京で開かれ、歌舞伎役者の市川中車が参列した。故人に最後のお別れを告げた中車は「本当にお世話になりましたので、『ずっと一緒にこれからもやらせていただきます』と心の中で申し上げました」としのんだ。亀蔵さんとは昨年８月の「野田版研辰の討たれ」で毎日稽古をと