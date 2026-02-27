セレッソ大阪のアーサー・パパス監督（46）は28日の長崎戦を前にオンラインで取材対応。「長崎はJ2から昇格してきたチームだが、前節はアウェーで名古屋にしっかりとした攻撃を見せた。こちらは効果的なプレーがあるものの波がある。指揮をして2シーズン目だが、新しい選手も入っているので、しっかりとした連携をつくらなければならない」と名古屋相手に3ゴールした長崎の攻撃力を警戒した。22日の広島戦は後半アディショナル