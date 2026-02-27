◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンは２７日、中日と壮行試合を行う。試合が行われるバンテリンドーム周辺は試合開始前から多くのファンが集まった。２４日に米国からのチャーター機で帰国したドジャース・大谷翔平投手（３１）、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２６日から侍ジャパンの練習に参加。大谷、鈴木、吉田は