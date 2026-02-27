女優の土居志央梨が２７日、２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（３月２０日放送）の合同取材会を、東京・渋谷の同局で行った。今作では「虎に翼」では描かれなかった、山田よね（土居）と轟（とどろき）太一（戸塚純貴）が設立した山田轟法律事務所の知られざるエピソードが描かれ、弁護士の視点から「虎に翼」の世界を映す。法律を学ぶ男装の女性を演じて話題になっ