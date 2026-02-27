フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。エキシビションの演技について語った。エキシビションでは、リンクに寝そべるポーズを披露し、アイドルのようなキュートな姿で話題になった中井。構成については「オフシーズンに2日間ぐらいで、プログラムを振り付け師の方に考えていただいて」と話した。そして「試合の前日にエキシビシ