文部科学省は２７日、世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大学」に先月認定された東京科学大に、２０２６年度分として約１２４億円を助成すると発表した。卓越大は、約１０兆円の「大学ファンド」の運用益を原資に、年間１００億〜数百億円規模の助成を最長２５年受けられる。科学大は認定を受けた後、今後２５年にわたる研究体制の強化計画を提出。松本文科相が同日に計画を認可し、初年度分の助成額が固まった。