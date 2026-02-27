転勤や進学などで新生活が始まる春先は、引っ越し費用が高騰しやすい時期です。引っ越し料金は基本料金だけで数十万円かかることもあるなか、「当日の引っ越し作業員への心づけは渡すべきか」という悩みを抱える家庭も少なくありません。1人あたり数千円が相場と聞けば、家計への負担も無視できない金額です。 今どきは不要という声もあるなか、引っ越しの心づけは本当に必要なのでしょうか。本記事では、引っ越し当日の心づ