外出中に急にトイレに行きたくなり、コンビニを探した経験がある人は多いのではないでしょうか？ コンビニでトイレを借りた際に、お礼として何か商品を買ったほうが良いかどうか悩みますよね。 本記事では、コンビニでトイレを借りた際に何か買う必要があるのかどうか、トイレだけの利用はマナー違反になるのかどうかを解説します。 コンビニのトイレは利用客のためのもの そもそもコンビニのトイレは、コンビ