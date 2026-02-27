健康診断の結果で血圧やコレステロール値が高くなってきたことをきっかけに、生活習慣の見直しを意識する人は少なくありません。毎日の晩酌が欠かせない人にとって、効果的な生活習慣の改善方法の1つに、飲酒量の見直しが挙げられます。過度の飲酒は高血圧など生活習慣病リスクとの関連も指摘されています。 仮に毎晩飲んでいたビールをやめる場合、健康面だけではなく、ビール購入に充てていた支出も不要