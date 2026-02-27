飛行機のチケット予約の際、座席を指定しようとしたら「この座席は安心ができない座席です」というような表示が出て、それでも指定するという同意を求められた経験はないでしょうか。最近、X（旧Twitter）で画像が投稿されて、「意味がわからなくて怖い」「どんな罰ゲームだ」と話題になりました。 特に格安チケットを予約しようとした際に表示されやすいようなのですが、なぜこのような確認が必要になるのでしょうか。