ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は２６日（日本時間２７日）にヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）がフロリダ州タンパのブレーブスとのオープン戦で「判定に異議を唱えた」と投稿した。問題の場面はヤンキースが５―０とリードした２回一死無走者で起こった。右腕カラスコのカウント１―２からの４球目、内角低めの８４・５マイル（約１３６キロ）のチェンジアップを自信を持って見送るも判定は「ストライク」。ジャッ