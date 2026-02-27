【モデルプレス＝2026/02/27】女優の白石聖が2月27日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演。出演している大河ドラマ「豊臣兄弟！」（同局、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の裏話を語った。【写真】白石聖、大河「豊臣兄弟！」美しい白無垢姿◆白石聖「豊臣兄弟！」初登場シーン撮影回顧「豊臣兄弟！」で俳優の仲野太賀演じる主人公・小一郎が暮らす村の権力者の娘・直を演じ