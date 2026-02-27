かけうどん（イメージ）提供：岡山県 岡山県庁の食堂「おかやま晴れの国食堂」に、県産小麦を100％使用したうどんメニューが、3月2日から登場します。県産農産物の認知度向上と消費拡大が目的です。 使用する県産小麦は「ふくほのか」で、粘りが強くもちもちした食感が特徴です。 メニューは、かけうどん（380円）、ぶっかけうどん（460円）、ざるうどん（390円）、生醤油おろしうどん（450円）など8種類