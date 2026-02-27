【Ma.K. in SF3D ARCHIVE 2017.6-2018.11 vol.6】 2月27日発売予定 価格：6,160円 ホビージャパンは書籍「Ma.K. in SF3D ARCHIVE 2017.6-2018.11 vol.6」を2月27日に発売した。価格は6,160円。 「Ma.K. in SF3D ARCHIVE」では、ホビージャパンで連載されていたMAX渡辺氏と横山宏氏による連載企画「Ma.K. in SF3D」を当時の誌面を基に再編集してたどる。現在注目度