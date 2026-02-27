２７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９７．０１ポイント（０．７５％）高の２６５７８．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３５．０５ポイント（０．４０％）高の８８４９．３４ポイントと反発した。売買代金は１２１８億２６６０万香港ドルとなっている（２６日前場は１３０９億３５２０万香港ドル）。自律反発狙いの買いが先行する流れ。ハンセ