NHKの連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（3月20日放送後9：30）の記者会見が27日、都内で行われ、主人公・山田よね役の土居志央梨、轟太一役の戸塚純貴が出席した。【全身ショット】落ち着いた装いで笑顔で手を降る土居志央梨＆戸塚純貴物語の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から始まる。無秩序と差別が渦巻