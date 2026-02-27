KID PHENOMENONが、ニューシングル『Mirror』を4月1日にリリース。収録商品詳細およびアートワーク、コンセプトフォトが公開された。 （関連：【画像あり】KID PHENOMENON、ニューシングル『Mirror』のメンバーソロコンセプトフォト） 本作はKID PHENOMENONの通算7作目のシングルで、2026年最初の作品。これまで、グループ結成のきっかけになったオーディションでの落選経