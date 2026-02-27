かりゆし58が、デビュー20周年を記念した配信ライブを本日2月27日20時より開催する。 （関連：かりゆし58「お互いに存在を肯定し合える一歩に」1000CLUBでの初の配信ライブレポート） 本配信は、YouTube、Instagram、TikTokにて実施。20周年を迎えたメンバートーク、さらにアコースティックライブも予定されており、「アンマー」や「オワリはじまり」を含む数曲を披露予定だ。 （文