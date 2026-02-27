幼稚園教諭の免許取得を巡る試験解答の丸写し問題で、内部告発をした元教員の男性から訴えられていた学校法人が、この男性を名誉毀損で反訴したことがわかりました。幼稚園教諭の免許取得を巡っては、過去に札幌こども専門学校が模範解答の持ち込みを認めていて、問題を告発し懲戒解雇された元教員の男性が訴えを起こしていました。これまで札幌地裁で裁判が開かれていましたが、訴えられていた専門学校の学校法人・三幸学園が、２