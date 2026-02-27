神戸市北区の自宅で、出産したばかりの赤ちゃんの首をつかんで窒息死させ、クローゼット内に遺棄したとして、２４歳の母親が起訴されました。女は死体遺棄と殺人の疑いで逮捕されていましたが、検察は殺人から「傷害致死」に罪名を変更する形で起訴しました。▽遺体を紙袋に入れクローゼット内に…神戸地検が２月２７日、傷害致死と死体遺棄の罪で起訴したのは、神戸市北区の無職・古畑美奈被告（２４）です。起訴状による