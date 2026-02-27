2025年11月24日、訪問した友人の家で火事に巻き込まれ64歳で亡くなった片岡亀蔵さん。27日、都内のホテルでお別れの会が開かれました。遺影は2023年に取材を受けた時の亀蔵さんの笑顔の写真が飾られていました。写真を囲む様に作られた花は、亀蔵さんの名前にちなんで亀の甲羅をイメージして緑色の花で作られています。祭壇に使われた花は、約4000本。会場の一角には、亀蔵さんが収集した「昭和ポップス」や「洋楽」のレコードコレ