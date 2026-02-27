来年度予算案を審議する衆院予算委で実質審議が始まった。中道改革連合の小川淳也代表は、高市首相が衆院選で当選した自民党議員全員に約3万円分のカタログギフトを配布したことについて質した。やりとりは以下の通り。◇ ◇ ◇○中道・小川淳也代表党内に（総額）約1000万円のギフトを提供した問題についてちょっと違法だとか何だとかっちゅうことあるんですが、ちょっと置いときましょう。首相から率直なところをお聞きしたい。