Ｊ２ジュビロ磐田は２７日、ＤＦ西久保駿介（２２）が左舟状骨を疲労骨折し、トレーニング復帰まで３〜４か月と診断されたことを発表した。西久保は埼玉県出身。三菱養和ＳＣユースから２２年にＪ２千葉入りし、２４年に磐田に完全移籍。昨季はＪ３相模原に育成型期限付き移籍してプレーしていた。