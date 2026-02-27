アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り、世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに所属しプロに転向することを発表した。４月１３日に公開プロテストを行い、６月１０日にスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）でプロデビュー戦に臨む予定。会見に同席した大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「文字通り日本の至宝です。これ以上のない