２６日から１軍に合流したＤｅＮＡのビシエド内野手（３６）が２７日、横浜スタジアムで行われた全体練習のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で、元巨人で育成の馬場皐輔ら３人の投手と対戦し、本塁打を含む４打数３安打と大暴れした。１打席目の馬場相手には右方向にはじき返し、２打席目の吉野との対戦では６球目を左翼席へ運ぶと、白い歯を見せた。大トリを務めた４打席目の橋本との対戦では中前安打。ライブＢＰを終えると