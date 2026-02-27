昨年11月に亡くなった歌舞伎俳優の片岡亀蔵さん（享年64）のお別れの会が27日、都内で行われた。歌舞伎俳優や関係者らが出席。参列した八代目尾上菊五郎（48）は取材に応じ「心に穴があいたよう」と心痛な思いを明かした。亀蔵さんが亡くなったのは、ちょうど自身の襲名興行で京都・南座で共演する直前だった。「舞台でご一緒するはずだったのに…。本当に心残りです」と肩を落とした。亀蔵さんは名バイプレーヤーとして知られ