3月1日に開催される東京マラソンのエリート招待選手会見が27日、都内で行われた。今大会には、昨年12月のバレンシアマラソンで男子の日本新記録を樹立した大迫傑（34＝リーニン）と前日本記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）がエントリー。さらなる記録更新も期待される注目の直接対決を前に、それぞれレースへの意気込みを語った。新旧日本記録保持者対決となる注目のレースに向け、鈴木は「独立して初めてのマラソンに