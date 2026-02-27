千葉ロッテマリーンズは、4月3日から5日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催するイベント「TEAM26デー」において、マリーンズOBが来場することを発表した。【写真】似てる？木村投手を含む“『コアラのマーチ』風キャラクター化”された選手のデザイン「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、26年度TEAM26有料会員をはじめ、同チームを応援するファンへ感謝の気持ちを込め、各種