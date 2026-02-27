2026年2月26日（木）の『おはようパーソナリティ小縣裕介です』に、男性歌謡歌手の新浜レオンさんがゲストで出演した。 ©️ABCラジオ 昨年10月にもゲスト出演し、小縣アナや番組アシスタントの江崎にかわいがられている新浜さん。そんな新浜レオンさんは、昨年の第67回日本レコード大賞で「Fun! Fun! Fun!」が優秀作品賞に選ばれ、同年の第76回NHK紅白歌合戦では白組トップバッターで出場した。