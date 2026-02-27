2月26日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「＃ギャルとギャルの百合」の作者イノウエ氏による応援イラストが公開された。 公開されたイラストでは、公式Xアカウントによく登場するヘタレ顔のフリーレンぬいぐるみを、フリーレン自身がスマホで撮影しているところが描かれている。 【応援イラスト公開】 『#ギャルとギャルの百合』の イノウエ先