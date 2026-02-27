ＮＣＳ＆Ａはしっかり。２６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２１３億円から２２４億円（前期比９．３％増）へ、営業利益を２６億円から２７億円（同３５．５％増）へ、純利益を１８億５０００万円から１９億５０００万円（同７．５％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３０円から３３円へ引き上げ年間配当予想を５８円（前期４０円）としたことが好材料視されている。上期に続き、主にマ