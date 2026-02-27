日本バスケットボール協会（JBA）は2月27日、「FIBA U17バスケットボール ワールドカップ2026」へ向けたU17男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）のエントリーキャンプへ参加するメンバー30名を発表。また、今回のエントリーキャンプから新たなヘッドコーチとして末広朋也氏を迎えることを発表した。 新しくHCに就任した末広氏は、沖縄出身で現在38歳。東海大学を卒