ＡＣＳＬが大幅高となっている。同社はきょう午前１０時ごろ、人工知能（ＡＩ）を活用した高度な自律制御・分散制御に対応するソフトウェア開発をＰｒｅｆｅｒｒｅｄＮｅｔｗｏｒｋｓ（ＰＦＮ、プリファードネットワークス、東京都千代田区）に委託し、小型ドローンへのＡＩ技術活用を進めることを明らかにしており、これが買い材料視されているようだ。 同社は２５年１０月、新エネルギー・産業