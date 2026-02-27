ザスパ群馬は27日、元日本代表FW永井雄一郎氏とクラブアンバサダー契約を2026シーズンより締結したことを発表した。永井氏は今季より群馬のアカデミーダイレクター兼U-18監督に就任。クラブは、「ザスパ群馬のホーム戦会場や地域で行うイベント等におきまして、クラブの魅力を伝え、パートナー企業や地域、ファン・サポーターの皆さまとの絆を深めていく活動を行っていただきます」とクラブアンバサダーとしての役割を説明した