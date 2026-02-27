Jリーグは27日、ドイツ遠征を行うU-17 Jリーグ選抜を発表した。昨年10月から行っているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として、U-17 Jリーグ選抜が結成され、3月7日からドイツ遠征を実施。10日間ドイツに滞在し、フランクフルトやデュッセルドルフの育成組織とトレーニングマッチを行う予定となっている。なお、本遠征の監督はJリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が務める。以下