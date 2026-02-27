ダラス・マーベリックス vs サクラメント・キングス日付：2026年2月27日（金）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 121 - 130 サクラメント・キングス NBAのダラス・マーベリックス対サクラメント・キングスがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリー