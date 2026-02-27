県は、自転車の酒気帯び運転で検挙された土木建築部の男性職員を停職1か月の懲戒処分としました。自転車の酒気帯び運転で処分を受けた県職員はこれで2人目です。（県総務部人事課 倉本泰正課長）「県民の皆様の信頼を大きく損なう行為がありましたこと深くお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした」停職1か月の懲戒処分を受けたのは県土木建築部建築指導課の53歳の男性職員です。県人事課によりますと、職員は2025年12月12日の