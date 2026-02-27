北海道・函館中央署は2026年2月26日、傷害の疑いで自称・会社員の男（21）とアルバイト従業員の男（21）、18歳の少年の3人を逮捕しました。3人は2月18日午後2時ごろから19日午前4時ごろまでの間、函館市内の住宅でフィリピン国籍の男性（21）の頭を殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、3人は男性の腹や背中、足などをゴルフクラブで殴打する暴行も加えていたということです。男性は全身打