SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。久々ボブ・ヘアでの“おへそチラリ”ショットを披露した。「久しぶりのボブ！！少し伸びてきて長めだけどエクステ取ったよどうかな？」と、ヘアスタイルをレイヤーカットのボブにしたことを報告。ショート丈のトップスでの“おへそチラリ”ショットをアップし「質問たくさんきてたこのトップスは@mistreass_officialの2/2620:00