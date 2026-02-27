台湾の頼清徳総統は、台湾の野球の発展に貢献したとして元プロ野球選手の王貞治さんに勲章を授与しました。台湾総統府は、頼清徳総統が26日、元プロ野球選手の王貞治さんに「一等景星勲章」を授与したと発表しました。頼総統は、王さんについて「プロ野球で通算868本の本塁打という世界的な記録を打ち立て、日本や台湾、世界中のファンを奮い立たせた」としたうえで、「感動的なのは日本だけではなく、台湾の野球のためにも尽力し