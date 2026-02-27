自民党と日本維新の会は、維新が掲げる「副首都構想」に関する協議体の会合をひらき、今後、法案のたたき台を作る作業に入ることで合意しました。自民党宮下一郎 衆院議員「この国会での法案成立に向けて全力を尽くしてまいりたいと思います」日本維新の会斎藤アレックス衆院議員「東京だけではなくて他の地域も発展をしていく、そのような日本の新しい国の姿を作っていく」自民党と日本維新の会はきょう、副首都構想の具