フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。同・金メダルを獲得したアリサ・リュウ（20＝米国）について語った。女子フリーの演技を終えて得点が発表された際、中井がリュウと抱き合って喜び合うシーンが話題になった。中井は「最終順位がどこに書いてあるか分からなくて、アリサ選手が教えてくれるまで気づかなかった」と回顧。そし