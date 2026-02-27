テレビ朝日の久冨慶子アナウンサー（37）が、27日までにインスタグラムを更新。「#子連れランチ」とハッシュタグを添え、ママ友のフリーアナらとの写真を公開した。久冨は「『インスタ載せていい？』『もちろん!私も載せるねー!』という会話から全然載せていない写真がたまっています」として、久冨アナのほかフリーアナウンサーの新井恵理那（36）ミス東大2009の池田麻衣子さんが、それぞれの子どもを抱いたショットなどを披露