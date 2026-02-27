昨年１１月に火災で急死した歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう、本名・片岡二郎＝じろう）さん（享年６４）のお別れの会が２７日、帝国ホテル東京で開かれ、八代目尾上菊五郎や市川中車ら歌舞伎・舞台関係者のほか、一般のファンも参列した。祭壇はマムやストック、トルコキキョウなど４０００本の花々で彩られた。緑中心で構成され、遺影（２０２３年８月撮影）の近くには、“亀の甲羅”をイメージした円形の祭壇花も