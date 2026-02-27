元衆院議員の山尾志桜里氏が2026年2月26日にXを更新し、高市早苗首相が先の衆院選で当選した自民党の議員にカタログギフトを贈っていた騒動について「異様」と批判した。「物品で気持ちを表す文化をやめられないのか」高市首相が約3万円のカタログギフトを315人の議員に配布したというこの騒動。その原資について高市首相は「奈良県第二選挙区支部」と説明しているため、法令上は問題とならないとされる。一方、支部への献金につい