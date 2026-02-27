◆仁川Ｓ（２月２８日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）＝２月２７日、栗東トレセン今週が厩舎解散前のラストウィークとなる、西園正都調教師（７０）＝栗東＝。２８日の阪神メイン、仁川Ｓは２頭出し。ポッドロゴ（牡５歳、父ロゴタイプ）は坂路で調整し、６３秒８―１５秒５。「前走（７着）は疲れがあったかな。今週の追い切りでは馬なりで好タイムが出ているし、先々も楽しみな馬。いい形で（次の厩舎に）引き継げれば