今の時代、子どもにとってスマートフォンは身近な存在になりました。筆者の友人・S子さんも、子どもが中学生になったのをきっかけにスマートフォンを持たせたそうです。しかし、その選択をきっかけに、思いがけない出来事が起こりました。 忙しい家族